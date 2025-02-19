«Почему у клуба не было трансферов? Все, что касается трансферов, все к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого-то», — цитирует Айбатова «Матч ТВ».
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. 1 марта команда сыграет с «Ахматом» в рамках 19-го тура РПЛ на домашнем стадионе грозненского клуба.
Гендиректор "Рубина" рассказал о причинах отсутствия трансферов зимой
Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов объяснил, почему команда не провела трансферы в зимнее окно.
Фото: ФК "Рубин"