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Карпов: "Факел" подписывает Пуси за $100 тыс

27-летний албанский нападающий из «Шамахы» Белайди Пуси близок к переходу в воронежский «Факел».
Фото: ФК "Шамахы"
Контракт Пуси с азербайджанским клубом истекает летом 2025 года. По информации Карпова сейчас он проходит медосмотр в Турции, где воронежский «Факел» проводит сборы. Если все пройдет успешно, Пуси подпишет с клубом двухлетний контракт.

Как уже сообщалось ранее, в воронежском клубе не будет Дестана, но вместо него подписан контракт с Пуси. В текущем сезоне он сыграл 21 матч в чемпионате Азербайджана, где забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи, получив 8 желтых карточек. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 450 тысяч евро.

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