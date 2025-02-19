"Спартак" тратит такие большие деньги, потому что хочет стать чемпионом — это естественно в нынешнее время. Тем более учитывая то, что в Россию сложно совершать трансферы сейчас. Конечно, одни трансферы не приведут к чемпионству, важно, как тренер использует игроков", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел нападающего Ливая Гарсию за 20 миллионов евро, полузащитника Пабло Солари за 10 миллионов евро и голкипера Илью Помазуна за 1,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице. Команда Деяна Станковича проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Рианчо: "Спартак" тратит такие большие деньги, потому что хочет стать чемпионом
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"