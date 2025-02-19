"Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно. Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану, цифры в прессе близки к истине. Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке все покупается и все продается, но, когда речь идет о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым", - приводит слова Брейдо "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" этой зимой предпринимал попытки приобрести центрального нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева. Сообщалось, что красно-белые были готовы заплатить за форварда до 10 миллионов евро. Однако и "армейский" клуб, и сам игрок отказались от этого трансфера.
Тамерлан Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года. За это время нападающий принял участие в 43 матчах, в которых забил 15 голов, отдал 7 голевых передач, получил 4 желтые карточки. Его контракт с клубом расчситан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 3,5 млн евро.
В ЦСКА прокомментировали информацию о желании "Спартака" купить зимой Мусаева
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании московского "Спартака" купить зимой форварда "армейцев" Тамерлана Мусаева.
Фото: ПФК ЦСКА