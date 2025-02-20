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Источник: "Родина" не смогла подписать защитника "Спартака" Коледина, вместо него в команду перейдёт игрок ЦСКА

20-летний правый защитник «Спартака» и молодёжной сборной России Юрий Коледин не перейдёт в «Родину», несмотря на его участие в сборе с командой в Турции.
Фото: ФК ЦСКА
По информации Metaratings, стороны не пришли к соглашению по трансферу игрока. «Родина» хотела оформить права на Коледина, но «Спартак» не согласился на предложенные условия. У красно-белых есть другие варианты по Коледину, и, вероятно, он будет отправлен в аренду в другой клуб, возможно, в команду РПЛ.

В то же время «Родина» продлила аренду другого молодого игрока — левым защитником ЦСКА Михаилом Рядно.

В текущем сезоне Рядно принял участие в 15 матчах за «Родину» в Футбольной национальной лиге, где он отметился одним ассистом. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого защитника составляет 600 тысяч евро.

Коледин, в свою очередь, начал сезон в «Торпедо» на правах аренды. Он принял участие в 9 матчах, в которых забил два гола и сделал один ассист. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 20-летнего защитника составляет 300 тысяч евро.

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