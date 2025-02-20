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Агент Батракова: мы работает над новым контрактом. Пока все идет в рабочем режиме

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о контракте своего клиента с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы работает над новым контрактом. Пока все идет в рабочем режиме, все складывается нормально. Двигаемся к намеченной цели. Когда мы обо всем договоримся, то клуб первый объявит о продлении контракта с Алексеем Батраковым", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Полузащитник дебютировал в составе сборной России в ноябре 2024 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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