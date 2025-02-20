"Говорят, что это молодая команда, хотя она среднего возраста. Первый год у них может клеиться, потом немножко не пойдёт, нужно смотреть, как они будут из этого выходить. Не считаю, что "Локомотив" в этом сезоне будет бороться за первое место", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. В 19-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо".
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года сине-бело-голубые отпразднуют сто лет со дня основания клуба.
Ловчев считает, что "Локомотив" не будет участвовать в чемпионской гонке
Бывший советский футболист Евгений Ловчев заявил, что "Локомотив" не будет бороться за золотые медали РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"