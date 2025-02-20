"После ухода Селихова из "Спартака" мы озвучивали Саше наш интерес, но он предпочел "Урал". У нас хорошие взаимоотношения, но я не знаю, почему конкретно Селихов выбрал "Урал", - цитирует Гаджиева Sport24.
Голкипер Александр Селихов покинул московский "Спартак" этой зимой на правах свободного агента по обоюдному согласию сторон. Вратарь заключил контракт с екатеринбургским "Уралом" до конца текущего сезона. Ранее Селихов выступал за пермский "Урал".
После 21-го сыгранного тура екатеринбуржцы занимают третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками. "Шмели" сыграют на своем поле с казанским "Рубином" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Гаджиев: мы озвучивали Селихову наш интерес, но он предпочел "Урал"
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб интересовался голкипером Александром Селиховым.
Фото: ФК "Урал"