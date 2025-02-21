"Станкович знает, что он делает. Клуб освобождается от тех, кто не вписывается в концепцию игры. Значит, уже есть кандидаты на эту позицию. Игрокам нужно выплачивать зарплату, поэтому от кого?то избавляются", - цитирует Заварзина "Матч ТВ".
Нападающий Павел Мелешин перешел из московского "Спартака' в "Сочи" за 270 тысяч евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне Мелешин провел за южан во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.
После 21-го сыгранного тура "Сочи" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками. В 22-м туре Первой Лиги южане сыграют на своем поле с саратовским "Соколом".
Заварзин: "Спартак" освобождается от тех, кто не вписывается в концепцию игры
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался об уходе из клуба Павла Мелешина.
Фото: ФК "Спартак"