Осинькин: в "Крыльях" Зиньковский может психологически перезагрузиться и выдохнуть

- В психологическом плане Зиньковскому комфортно восстановиться здесь после достаточно большой и вынужденной паузы и редких игр, когда он был не в тонусе. В "Спартаке" если не забивал и не отдавал в одном матче, можешь не выйти в следующей игре. Это большой давление и непростые игровые ситуации. Но сейчас Антон в "Крыльях", где может психологически перезагрузиться и выдохнуть.
Напомним, в минувший вторник, 18 февраля, "Крылья Советов" официально объявили о возвращении в клуб крайнего нападающего Антона Зиньковского. 28-летний футболист арендован у московского "Спартака" до окончания текущего сезона. Ранее вингер защищал цвета самарцев с 2019 по 2022 год. На его счету 17 забитых мячей в 117 матчах за команду.
В первой части нынешнего сезона Зиньковский принял участие в 13 матчах за красно-белых в российской Премьер-лиге и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами.
Источник: "Чемпионат"