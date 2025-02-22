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Осинькин: в "Крыльях" Зиньковский может психологически перезагрузиться и выдохнуть

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал аренду вингера "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- В психологическом плане Зиньковскому комфортно восстановиться здесь после достаточно большой и вынужденной паузы и редких игр, когда он был не в тонусе. В "Спартаке" если не забивал и не отдавал в одном матче, можешь не выйти в следующей игре. Это большой давление и непростые игровые ситуации. Но сейчас Антон в "Крыльях", где может психологически перезагрузиться и выдохнуть.

Напомним, в минувший вторник, 18 февраля, "Крылья Советов" официально объявили о возвращении в клуб крайнего нападающего Антона Зиньковского. 28-летний футболист арендован у московского "Спартака" до окончания текущего сезона. Ранее вингер защищал цвета самарцев с 2019 по 2022 год. На его счету 17 забитых мячей в 117 матчах за команду.

В первой части нынешнего сезона Зиньковский принял участие в 13 матчах за красно-белых в российской Премьер-лиге и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: "Чемпионат"

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