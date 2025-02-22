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Дивеев: ЦСКА будет бороться за первое место. Начало будет положено с "Зенита"

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что "армейцы" обыграют "Зенит" в 19-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я всегда говорил, что ЦСКА будет бороться за первое место. Будем идти от игры к игре, стараясь выигрывать каждый матч. Начало будет положено с "Зенита". Уверен, что обыграем "Зенит", - цитирует Дивеева "Чемпионат".

Столичный ЦСКА возобновит сезон гостевым матчем в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита". Встреча состоится 1 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, начало - в 16:30 по московскому времени.

"Армейцы" находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В первой части текущего сезона красно-синие набрали 31 очко и отстают от "Зенита", идущего вторым, на восемь баллов.

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