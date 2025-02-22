"Еще есть время для свободных агентов. Так что рано подводить итоги", - приводит "ВсеПроСпорт" слова Медведева.
В период зимней трансферной кампании "Зенит" пополнил свои ряды тремя новыми игроками. Из "Ботафого" в петербургскую команду перешел Луис Энрике, выступающий на позиции вингера. Также был взят в аренду защитник Огнен Мимович, ранее игравший за "Фенербахче". Кроме того, в последний день трансферного окна сине-бело-голубые подписали контракт с полузащитником ЦСКА Сашей Зделаром.
Медведев - о трансферной кампании "Зенита": еще есть время для свободных агентов, рано подводить итоги
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба это зимой.
Фото: ФК "Зенит"