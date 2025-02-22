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Хаджи: если Мелёшин заиграет в "Сочи", "Спартак" выкупит его обратно

Бывший генеральный менеджер "Спартака" Александр Хаджи поделился своим мнением о выкупе футбольным клубом "Сочи" форварда красно-белых Павла Мелёшина.
Фото: ФК "Спартак"
"Что такого в продаже Мелёшина в "Сочи"? Он уже три года сидит в "Спартаке". Ему надо играть. Если заиграет, его выкупят обратно. "Спартак" сделал всё правильно. То же самое касается и Зорина, которого отдали в "Ахмат" в аренду. Нет никакого смысла их выпускать на 10-15 минут, потому что они чувствуют себя неуверенно психологически. Футболист чувствует себя в порядке только тогда, когда играет в основном составе", - приводит слова Хаджи "Чемпионат".

20 февраля, в последний день трансферного окна в Российской Премьер-Лиге стало известно, что футбольный клуб "Сочи", который в текущем сезоне принимает участие в Первой лиге, после полугода аренды выкупил у московского "Спартака" права на 20-летнего форварда Павла Мелешина (по информации СМИ, за 270 тысяч евро) и подписал с ним соглашение на срок до 2028 года.

Кроме того, красно-белые, продлив контракт до 2028 года, до конца текущего сезона отдали в аренду грозненскому "Ахмату" 21-летнего атакующего полузащитника Даниила Зорина.

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