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Рыбус: не планирую завершать игровую карьеру

Защитник Мацей Рыбус рассказал, что не получал предложений от российских клубов.
Фото: ФК "Спартак"
- Пока я в медиалиге, игрок ФК10. Тренируюсь и каждую неделю участвую в играх. Мне нравится уровень организации лиги и команды. Завершение профессиональной карьеры? На данный момент я не планирую завершать ее. Но предложений у меня не было.

Мацей Рыбус, играющий на позиции левого крайнего защитника, выступал в России с 2012 года. За свою игровую карьеру он защищал цвета грозненского "Терека", московских "Локомотива" и "Спартака". Последним клубом 35-летнего польского футболиста был казанский "Рубин", который он покинул по истечении срока контракта летом прошлого года. Всего в РПЛ Рыбус провел 218 матчей, забил 23 мяча и отдал 28 результативных передач.

Источник: "СЭ"

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