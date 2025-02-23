По информации источника, бывший вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме в ближайшее время начнет работу в академии "железнодорожников".
Напомним, ранее сообщалось о том, что 39-летний голкипер может подписать контракт с "Иртышом", в котором должность президента клуба занимает его бывший партнер по команде Дмитрий Сычев.
Гилерме покинул "Локомотив" летом прошлого года по окончании срока контракта и стал свободным агентом. В составе красно-зеленых он играл с 2007 года..
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Гилерме будет работать в академии "Локомотива"
Маринато Гилерме останется в системе "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"