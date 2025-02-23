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"Матч ТВ": Гилерме будет работать в академии "Локомотива"

Маринато Гилерме останется в системе "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, бывший вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме в ближайшее время начнет работу в академии "железнодорожников".

Напомним, ранее сообщалось о том, что 39-летний голкипер может подписать контракт с "Иртышом", в котором должность президента клуба занимает его бывший партнер по команде Дмитрий Сычев.

Гилерме покинул "Локомотив" летом прошлого года по окончании срока контракта и стал свободным агентом. В составе красно-зеленых он играл с 2007 года..

Источник: "Матч ТВ"

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