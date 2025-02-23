"Неудовлетворительно. Думаю, и в клубе оценивают положение дел также. И по игре, и по занимаемому в таблице месту есть проблемы. Не думаю, что ЦСКА уже сможет вклиниться в чемпионскую гонку. ЦСКА уступает лидерам чемпионата в организации игры как в атаке, так и в обороне. У них просто по ходу матчей могут появиться провалы в игре. "Армейцам" не хватает стабильности в этом плане", — приводит слова Балахнина Legalbet.
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем с 31-м набранным очком располагается на шестом месте в турнирной таблице. "Армейцы" на данный момент отстают от первого места на восемь очков, а от третьего места - на шесть очков.
В первом официальном матче, который состоится 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ, красно-синие на выезде сыграют против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Балахнин: не думаю, что ЦСКА уже сможет вклиниться в чемпионскую гонку РПЛ
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, как оценивает игру и результаты ЦСКА в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА