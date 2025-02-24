– Как у вас строится коммуникация с бразильцами?
– Все нормально – даже не вспомню скандалов в команде. Они на русском все понимают, иногда даже говорят, но плохо.
– Венделу и Клаудиньо реально пора уходить?
– Да. По Клаудиньо было видно, что пора – мотивации нет, - цитирует Кержакова "РБ Спорт".
Клаудиньо перешел в катарский "Аль-Садд" из петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 17 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА.
Кержаков: было видно, что Клаудиньо пора уходить - мотивации нет
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался об уходе Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"