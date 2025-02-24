"Впечатлили ли трансферы "Спартака"? Только если стоимостью, по всем остальным критериям — нет. Игроки без особого имени и за такие деньги — это впечатляет. Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел нападающего Ливая Гарсию из греческого "АЕКа", полузащитника Пабло Солари из "Ривер Плейта" и голкипера ЦСКА Илью Помазуна. Красно-белые оформили рекордный переход в своей истории, заплатив за Гарсию 20 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Смородская: трансферы "Спартака" впечатлили только стоимостью
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о зимних трансферах московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"