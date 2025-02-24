- Чемпионом становится не тот, кто выигрывает у лидеров, а тот, кто меньше теряет в матчах с аутсайдерами. Это такой закон. Надеюсь, что "Краснодар" сможет удачно пройти свой отрезок. Когда я еще играл, была "болезнь" весенней стадии — много теряли очков, причем с аутсайдерами.
В 18 осенних турах российской Премьер-лиги "Краснодар" набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Краснодарцы опережают идущий вторым "Зенит", который выигрывал золотые медали РПЛ в шести сезонах кряду, по дополнительным показателям. От столичного "Спартака" отрыв составляет всего два очка.
Весенняя часть сезона стартует для "быков" домашним поединком против самарских "Крыльев Советов". Матч 19-го тура первенства страны пройдет в Краснодаре в воскресенье, 1 марта. Начало - в 19:30 по столичному времени.
Источник: Metaratings
Калешин: когда я еще играл, у "Краснодара" была "болезнь" весенней стадии
Бывший игрок "Краснодара" Виталий Калешин заявил, что у команды есть проблема с прохождением весенней части че6мпионата.
Фото: ФК "Краснодар"