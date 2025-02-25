"Клубы обо всем договорились, но "Брага" потребовала, чтобы "Зенит" раскрыл, кто является владельцем клуба. "Брага" боялась каких-то вторичных санкций. Не знаю кто, но "Брагу" не устроил один из владельцев акций "Зенита". Португальцы сказали, что не могут принять деньги.
Две ночи были переговоры с большими европейскими юристами, которые пытались нарисовать схему, при которой не "Зенит" бы за него платил деньги: Саласар выкупил бы себя или третья сторона за него [заплатила]", - приводит слова Лепсая Sports со ссылкой на эфир ютуб-шоу "Это футбол, брат!"
Напомним, петербургский "Зенит" был близок к приобретению у португальской "Браги" уругвайского полузащитника Родриго Саласара за 15 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако португальцы в последний момент отменили переход 25-летнего футболиста в российский клуб, потому что они, по информации СМИ, опасались из-за действия антироссийских санкций не получить деньги.
В итоге хавбек, несмотря на успешно пройденный медосмотр и неделю, проведенную в ОАЭ в расположении "Зенита" на зимних сборах, вернулся в Португалию в свою прежнюю команду.
Агент Лепсая - о причине срыва трансфера Саласара: "Брагу" не устроил один из акционеров "Зенита"
Футбольный агент Теймураз Лепсая рассказал, почему уругвайский полузащитник португальской "Барги" Родриго Саласар не перешел в петербургский "Зенит".
Фото: Global Look Press