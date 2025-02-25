"Думаю, что у меня нет особых оснований для критики ЦСКА. По первой части сезона можно сказать, что команде не хватило стабильности. Также у "армейцев" были заметные проблемы в обороне, которые сказались на результатах. При этом мне думается, что у этой команды есть потенциал. Есть надежда, что после проведённых сборов ЦСКА может включиться в борьбу за чемпионство", — приводит слова Бышовца Legalbet.
После 18-го тура текущего сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем, набрав 31 очко, находится в турнирной таблице на шестой строчке. "Красно-синие" в настоящее время отстают от первого места на восемь очков, а от третьего места - на шесть очков.
В первом после завершения зимней паузы официальном матче, который состоится 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, "армейцы" в гостях встретятся с петербургским "Зенитом". Стартовый свисток игры должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
"У команды есть потенциал". Бышовец не нашел оснований для критики ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА