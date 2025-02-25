«По силам ли «Спартаку» весной догнать «Зенит» и «Краснодар» и стать чемпионом? Конечно, да. Почему нет? Всем известно, что «Спартак» большой клуб. У нас отличная команда, отличные футболисты, персонал. У нас есть всё для того, чтобы стать чемпионами. Может быть, и в этом сезоне», — заявил Маркиньос «Матч ТВ».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 37 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.
Маркиньос: у "Спартака" есть всё для того, чтобы стать чемпионами
Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что его команда способна выиграть чемпионат России.
Фото: ФК "Спартак"