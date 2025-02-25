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Источник: Бальбуэна может покинуть "Динамо" летом

Защитник Фабиан Бальбуэна, вероятно, уйдёт из «Динамо» по окончании контракта, который истекает в июне 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"
Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно. По информации «Евро-Футбол.Ру», к 33-летнему футболисту проявляют серьёзный интерес команды из Южной Америки.

Бальбуэна выступает за «Динамо» с 2021 года, а его контракт истекает в конце июня 2025-го. Рыночная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

В текущем сезоне он провел 15 матчей за «Динамо»? в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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