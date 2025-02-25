«Егор на данный момент игрок »Ростова«. Слухи не комментирую», — заявил агент игрока «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне Голенков сыграл 20 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.
Агент Голенкова высказался о слухах по трансферу Егора в "Спартак"
Представитель нападающего «Ростова» Егора Голенкова не стал обсуждать информацию о возможном интересе со стороны «Спартака».
Фото: ФК "Ростов"