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Агент Голенкова высказался о слухах по трансферу Егора в "Спартак"

Представитель нападающего «Ростова» Егора Голенкова не стал обсуждать информацию о возможном интересе со стороны «Спартака».
Фото: ФК "Ростов"
«Егор на данный момент игрок »Ростова«. Слухи не комментирую», — заявил агент игрока «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Голенков сыграл 20 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

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