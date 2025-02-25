По информации источника, оперативники провели несколько обысков в домах агентов, которые раньше занимались трансферами футболистов на вход и на выход из "Крыльев Советов".
Напомним, что ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о коррупции в "Крыльях Советов". Ранее клуб покинул спортивный директор Сергей Корниленко, сообщалось, что Игоря Осинькина могут отправить в отставку с поста главного тренера команды.
После 18-ти сыгранных туров самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": у агентов футболистов "Крыльев Советов" прошли обыски
У футбольных агентов, которые связаны с самарскими "Крыльями Советов", прошли обыски.
Фото: ФК "Крылья Советов"