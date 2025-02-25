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"Чемпионат": у агентов футболистов "Крыльев Советов" прошли обыски

У футбольных агентов, которые связаны с самарскими "Крыльями Советов", прошли обыски.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, оперативники провели несколько обысков в домах агентов, которые раньше занимались трансферами футболистов на вход и на выход из "Крыльев Советов".

Напомним, что ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о коррупции в "Крыльях Советов". Ранее клуб покинул спортивный директор Сергей Корниленко, сообщалось, что Игоря Осинькина могут отправить в отставку с поста главного тренера команды.

После 18-ти сыгранных туров самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Краснодаром".

Источник: "Чемпионат".

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