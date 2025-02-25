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Тренер сборной России Писарев объяснил уход Карпина из "Ростова"

Тренер сборной России Николай Писарев высказался про уход Валерия Карпина с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: РФС
"Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из "Ростова". К тому же продали ключевого футболиста [полузащитника Данила Глебова - прим.], замены нет, усиления нет. Про постоянные переезды и отсутствие перелётов — и так всё постоянно. Я рад, что Валерий Георгиевич сможет отдохнуть. Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает. Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть", - приводит слова Писарева "Чемпионат".

Напомним, 25 февраля стало известно, что Валерий Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Он работал в Ростове-на-Дону с декабря 2017 г. до августа 2021 г. и с марта 2022 г. по настоящее время. При этом весь остальной тренерский штаб остался в команде и продолжит трудиться. Наставником "Ростова" был назначен Джонатан Альба.

В то же время Карпин продолжит работу на должности главного тренера сборной России по футболу, которую он занимает с июля 2021 года. Действующий контракт 56-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до лета 2028 года.

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