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Тренер "Динамо" Личка отреагировал на уход Карпина из "Ростова"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка отреагировал на уход из "Ростова" наставника команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Когда происходят такие вещи, бывает, что команда становится еще более сплоченной и сильной. Я не буду обращать на это внимание. Принимаю "Ростов" просто как соперника, очень агрессивного с высокой интенсивностью игры. За три-четыре дня ничего не поменяется", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

25 февраля стало известно о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин покинул свой пост. Вместо него ростовчане назначали наставником команды Джонатана Альбу, которые последние годы трудился на должности главного аналитика.

"Ростов" и московское "Динамо" сыграют друг с другом 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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