Тренер "Динамо" Личка отреагировал на уход Карпина из "Ростова"

"Когда происходят такие вещи, бывает, что команда становится еще более сплоченной и сильной. Я не буду обращать на это внимание. Принимаю "Ростов" просто как соперника, очень агрессивного с высокой интенсивностью игры. За три-четыре дня ничего не поменяется", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
25 февраля стало известно о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин покинул свой пост. Вместо него ростовчане назначали наставником команды Джонатана Альбу, которые последние годы трудился на должности главного аналитика.
"Ростов" и московское "Динамо" сыграют друг с другом 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.