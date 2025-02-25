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СМИ: защитником "Спартака" Дуарте интересуются в Испании

По информации СМИ, парагвайский центральный защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте попал в сферу интересов испанских клубов.
Фото: ФК "Спартак"
При этом не сообщается, кто именно проявляет интерес к игроку красно-белых.

Алексис Дуарте является игроком "Спартака" с января 2023 года, когда его за 4 миллиона евро выкупили у парагвайского клуба "Серро Портеньо". Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Дуарте принял участие в 10 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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