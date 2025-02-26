Панченко поделился мыслями о тренерской стажировке мечты

«Какая у меня стажировка мечты? «Барселона», я симпатизирую этой команде, она на протяжении долгих лет устанавливает исторические рекорды, выпускает замечательных футболистов. Там поколение сменяет поколение без потери качества. Туда бы я съездил, мне интересно посмотреть, как этот процесс происходит. Чтобы обыграть эту «Барселону», надо забить минимум пять и не пропустить еще больше», — заявил Панченко «РБ Спорт».
Напомним, что Панченко начал свою тренерскую карьеру месяц назад, 25 января войдя в состав второй команды «Динамо».
Первую часть сезона 35-летний нападающий провел в составе подмосковных «Химок». За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Ранее Панченко играл за такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Томь» и другие.