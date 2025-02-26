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Панченко поделился мыслями о тренерской стажировке мечты

Помощник главного тренера «Динамо-2» Кирилл Панченко рассказал, что мечтает о стажировке в «Барселоне» и внимательно следит за работой ведущих тренеров Европы.
Фото: ФК "Динамо"
«Какая у меня стажировка мечты? «Барселона», я симпатизирую этой команде, она на протяжении долгих лет устанавливает исторические рекорды, выпускает замечательных футболистов. Там поколение сменяет поколение без потери качества. Туда бы я съездил, мне интересно посмотреть, как этот процесс происходит. Чтобы обыграть эту «Барселону», надо забить минимум пять и не пропустить еще больше», — заявил Панченко «РБ Спорт».

Напомним, что Панченко начал свою тренерскую карьеру месяц назад, 25 января войдя в состав второй команды «Динамо».

Первую часть сезона 35-летний нападающий провел в составе подмосковных «Химок». За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Ранее Панченко играл за такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Томь» и другие.

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