"Было желание самого футболиста, еще осенью мы договорились об аренде с правом выкупа с клубом из Саудовской Аравии. Эта опция в итоге была реализована, считаем эту сделку выгодной с финансовой точки зрения", - цитирует Леонченко "СЭ".
В текущем сезоне Марио Митай провел за саудовский "Аль-Иттихад" во всех турнирах 16 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя голевыми передачами. Защитник перешел в саудовский клуб из "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 4 миллиона евро и заключил контракт до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро.
На счету Марио Митая 22 матча в составе национальной команды Албании.
Леонченко - о продаже Митая: считаем эту сделку выгодной с финансовой точки зрения
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко дал оценку продаже Марио Митая.
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