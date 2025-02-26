"Информация о том, что Алексей Рыскин может покинуть "Ростов" вслед за Валерием Карпиным, не соответствует действительности", - цитирует Арутюнянца "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин может покинуть "Ростова" вслед за экс-наставником команды Валерием Карпиным.
Карпин дважды занимал должность главного тренера "Ростова": с 2017 по 2021 год и с 2022 года. Вчера, 25 февраля, специалист объявил о своем уходе из клуба.
После возобновления чемпионата России ростовчане проведут свой первый матч против московского "Динамо", который состоится 2 марта.
В "Ростове" прокомментировали информацию о возможном уходе спортивного директора
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на слухи об уходе Алексея Рыскина с поста спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Ростов"