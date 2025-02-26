Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
22:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
22:30
АрсеналНе начат
Манчестер Юнайтед
22:30
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
ВольфсбургНе начат

В "Ростове" прокомментировали информацию о возможном уходе спортивного директора

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на слухи об уходе Алексея Рыскина с поста спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Информация о том, что Алексей Рыскин может покинуть "Ростов" вслед за Валерием Карпиным, не соответствует действительности", - цитирует Арутюнянца "РБ Спорт".

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин может покинуть "Ростова" вслед за экс-наставником команды Валерием Карпиным.

Карпин дважды занимал должность главного тренера "Ростова": с 2017 по 2021 год и с 2022 года. Вчера, 25 февраля, специалист объявил о своем уходе из клуба.

После возобновления чемпионата России ростовчане проведут свой первый матч против московского "Динамо", который состоится 2 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится