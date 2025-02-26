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Махачкалинское "Динамо" пригласило президента США Дональда Трампа на матч

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на матч футбольного клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Махачкалинское "Динамо" с удовольствием официально пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи, например, Суслов, говорили, что Дагестан — это кузница межнациональных отношений. Если бы Трамп приехал в кузницу межнациональных отношений, то мы бы ему рассказали, как надо уживаться, жить в мире и согласии", - приводит слова Гаджиева Legalbet.

После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо", которое впервые в своей истории принимает участие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, с 17-ю набранными очками располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче дагестанский клуб 28 февраля на своём поле в рамках 19-го тура РПЛ встретится с московским "Локомотивом". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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