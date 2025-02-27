"Трансферная кампания "Спартака" оставила двойственное впечатление. Команда нуждалась в качественных защитниках, которых не купили. Это можно назвать провалом. Зато купили очень качественных игроков в нападение. Солари и Гарсия однозначно усилят переднюю линию. В этом плане сработали отлично. Закрыли вопрос и с вратарской линией. Приход Ильи Помазуна — хороший трансфер", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Московский "Спартак" в зимнее трансферное окно 2025 года приобрел тринидадского нападающего Ливая Гарсию из греческого "АЕКа" (за 18,7 млн евро, что стало рекордным трансфером для клуба), аргентинского полузащитника Пабло Солари из "Ривер Плейта" (за 10 млн евро) и вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна (за 1,2 млн евро).
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 2 марта на своем поле сыграют против футбольного клуба "Оренбург".
Александр Бубнов заявил о трансферном провале "Спартака"
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе московского "Спартака" во время зимнего трансферного окна 2025 года.
Фото: ФК "Спартак"