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Дмитрий Сенников: бывает, Станкович мудрит с составом "Спартака"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о перспективах выступления московского "Спартака" во второй части текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Иногда "Спартак" показывает хорошую игру, иногда – не очень. Бывает, что Станкович мудрит с составом. Пока его работой довольны, но точно об этом можно будет сказать только в конце сезона. "Локомотив" ничего не тратит на покупки, а "Спартак" тратит. Если в итоге "Локо" будет выше в турнирной таблице, это будет провал для "Спартака", - приводит слова Сенникова Metaratings.

Перед возобновлением сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва московский "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России располагается на третьем месте. Красно-белые имеют в своем активе 37 очков, которые были набраны за 18 матчей, а их отставание от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка.

В ближайшем матче "Спартак" 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ на своем поле сыграет против "Оренбурга".

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