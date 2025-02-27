Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», московский «Спартак» продолжает следить за полузащитником «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем и намерен вернуться к переговорам летом.
Фернандеш присоединился к «Бешикташу» в 2022 году, перейдя из «Бенфики» за 6 миллионов евро. За время своей карьеры в новой команде он сыграл 117 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 15 результативных передач. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с «Бешикташем» действует до 30 июня 2027 года.
Источник: "Спартак" не отказался от идеи подписания Жедсона Фернандеша – клуб попробует снова летом
Московский «Спартак» пытался оформить трансфер 26-летнего португальца Жедсона Фернандеша зимой, но получили отказ.
Фото: ФК "Бешикташ"