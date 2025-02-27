«Мы понимаем, что Слава — хороший игрок для «Пари НН», статусный футболист из большой команды. У него более 120 игр в Премьер-Лиге, под 20 забитых мячей. Плюс Грулёв находится в хорошем футбольном возрасте — 25 лет. Я достаточно хорошо знаю его по совместной работе в «Динамо», это голодный до футбола игрок. Конкуренция в «Динамо» с каждым трансферным окном становится всё больше, и Слава вряд ли там будет играть. А он играть хочет, и мы уверены, что достоин этого», — заявил Удальцов «Чемпионату».
10 января состоялся переход футболиста Грулёва из «Динамо» в «Пари НН». «Пари» подписали игрока на бесплатной основе, однако в соглашении указано, что «Динамо» сохраняет 30% прав на его последующую продажу.
В текущем сезоне Грулёв провёл восемь матчей за «Динамо», в общей сложности отыграв 82 минуты и забив один гол. Согласно рейтингу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро. Его контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В "Пари НН" раскрыли мотивы подписания Грулева из "Динамо"
Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о причинах трансфера нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо».
Фото: ФК "Пари НН"