«Готовимся к первому матчу Тедеско в «Спартаке» — против «Рубина». Идет тренировка, вдруг сверху слышим жужжание. Поднимаем головы – над нами летает дрон!
Видимо, операторы дрона понимают, что его заметили. Быстро улетают с территории базы, охрана и весь стафф бегут в его направлении. Дальше – сцена из боевика. Человек быстро пакует дрон в багажник черной BMW, садится за руль и дает по газам.
Матч закончился, сыграли 0:0. После игры Тедеско подошел к тренеру «Рубина» Роману Шаронову и сказал: «Good spy».
Томас [Цорн] даже купил антидроновую пушку, но при мне больше ничего не прилетало», — заявил Лисин Sports.ru.
Матч между «Спартаком» и «Рубином» закончился со счётом 0:0. Игра состоялась в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе «Спартака».
В последнем, 30-м туре РПЛ, «Спартак» снова встретился с «Рубином», но на этот раз сумел одержать победу на поле казанцев со счётом 1:2. Интересно, что главным тренером «Рубина» в то время был уже не Роман Шаронов, а Леонид Слуцкий.
Бывший пресс-атташе "Спартака" рассказал, как за командой следил шпинский дрон
Бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал, как на тренировке команды перед матчем с «Рубином» произошел неожиданный инцидент с дроном.
Фото: ФК "Спартак"