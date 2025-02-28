"Настрой был боевой. Первый тайм привыкали к погодным условиям и полю. На второй тайм вышли заряженными, полностью доминировали, хотели исправить ситуацию. И заслуженно забили, могли и не один", - цитирует Воробьева "Матч ТВ".
Сегодня, 28-го февраля, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились: Эгаш Касинтура (9-ая минута) и Дмитрий Воробьев (85-ая минута).
После 19-ти сыгранных туров "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36-ю набранными очками. "Динамо" Махачкала располагается на 10-й строчке с 18-ю очками.
Воробьев: первый тайм - привыкали к погодным условиям и полю. На второй вышли заряженными, полностью доминировали
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"