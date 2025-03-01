- "Оренбург" находится на последнем месте, так что он будет биться против "Спартака" и пытаться добыть победу за счет своих бойцовских качеств. Если "Спартак" не заберёт три очка в этой игре, дальше ему придётся очень сложно. Но "Спартаку" на руку, что он будет играть дома, - передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.
2 марта 2025 года московский "Спартак" откроет для себя весеннюю часть сезона-2024/2025 домашним матчем 19 тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом", игра пройдёт на "Лукойл Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени. По итогам осенней части сезона красно-белые занимают в турнирной таблице РПЛ третье место, набрав 37 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет два очка.
"Оренбург" возглавляет бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" босниец Владимир Слишкович.
Ещенко: если "Спартак" не заберёт три очка в игре с "Оренбургом", дальше ему придётся очень сложно
Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с "Оренбургом" в 19 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"