Экс-арбитр Николаев: к сожалению, Соболев смог подтвердить прозвище своими действиями

"Многие знают, какое есть прозвище у Саши Соболева. К сожалению, он это прозвище смог подтвердить своими действиями. Это стопроцентная симуляция, я думаю, что это видно всем. Да, есть небольшой контакт, но человек падал для того, чтобы обмануть судью", - сказал Николаев в эфире "Матч ТВ".
В субботу, 1 марта, "Зенит" принимал дома московский ЦСКА в матче 19-го тура российской Премьер-лиги. Команды не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0. Напомним, в концовке встречи произошло два эпизода с участие нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который падал в штрафной "армейцев". Главный судья игры Сергей Иванов никак не отреагировал на эти моменты, не назначив пенальти и не показав Соболеву карточку за симуляцию.