Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Крылья Советов2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Черноморец
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СевильяЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
Реал Мадрид1 тайм
Атлетико
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
ВенецияЗавершен
Наполи
0 - 1 0 1
Интер2 тайм
Удинезе
22:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Вердер
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 2 1 2
МайнцЗавершен
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
Байер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Ланс
1 - 0 1 0
Гавр1 тайм
ПСЖ
23:05
ЛилльНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
МиллуоллЗавершен
Престон Норт Энд
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Борнмут
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Плимут Аргайл1 тайм

Экс-арбитр Николаев: к сожалению, Соболев смог подтвердить прозвище своими действиями

Бывший рефери ФИФА Алексей Николаев дал оценку эпизодам с падением нападающего "Зенита" Александра Соболева в штрафной ЦСКА.
Фото: скриншот трансляции матча
"Многие знают, какое есть прозвище у Саши Соболева. К сожалению, он это прозвище смог подтвердить своими действиями. Это стопроцентная симуляция, я думаю, что это видно всем. Да, есть небольшой контакт, но человек падал для того, чтобы обмануть судью", - сказал Николаев в эфире "Матч ТВ".

В субботу, 1 марта, "Зенит" принимал дома московский ЦСКА в матче 19-го тура российской Премьер-лиги. Команды не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0. Напомним, в концовке встречи произошло два эпизода с участие нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который падал в штрафной "армейцев". Главный судья игры Сергей Иванов никак не отреагировал на эти моменты, не назначив пенальти и не показав Соболеву карточку за симуляцию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится