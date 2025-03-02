Сообщается, что представители 29-летнего игрока уже ведут поиски различных вариантов трудоустройства для своего клиента.
Витор Тормена выступает за "Краснодар" с августа 2023 года, когда "быки" выкупили его у португальской "Браги" за 3 миллиона евро. С тех пор защитник принял участие в 49 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 8 жёлтых карточек.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Тормена хочет летом уйти из "Краснодара"
По информации СМИ, бразильский защитник "Краснодара" Витор Тормена намерен в летнее трансферное окно 2025 года покинуть команду.
Фото: ФК "Краснодар"