Агент Сафонов: в денежном плане "Спартак" бросил перчатку "Зениту"

"Понятно, что "Спартак" в гонке, они бросили перчатку "Зениту", но только в денежном плане. В игровом плане сложно сказать, смогут ли что-то противопоставить команде Семака. Осень они провели шикарно, а как все будет сейчас — посмотрим. Но они точно одни из претендентов на золото", - приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
По состоянию на утро 2 марта 2025 года петербургский "Зенит", набрав в 19 матчах 40 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Московский "Спартак", в свою очередь, в 18 матчах набрал 37 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент располагаться на третьей строчке.
2 марта в 16:30 по московскому времени "Спартак" на своем поле примет футбольный клуб "Оренбург", который с 8-ю очками после 18 матчей занимает последнее шестнадцатое место.