Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:00
ФакелНе начат
Спартак
16:30
ОренбургНе начат
Ростов
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
14:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Балтика
19:00
ШинникНе начат
Родина
19:30
ТюменьНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
ХетафеНе начат
Барселона
18:15
Реал СосьедадНе начат
Мальорка
20:30
АлавесНе начат
Осасуна
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
14:30
ТориноНе начат
Болонья
17:00
КальяриНе начат
Дженоа
17:00
ЭмполиНе начат
Рома
20:00
КомоНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХольштайнНе начат
Аугсбург
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
БрестНе начат
Осер
19:15
СтрасбургНе начат
Анже
19:15
ТулузаНе начат
Монпелье
19:15
РеннНе начат
Марсель
22:45
НантНе начат

Кубок Англии

Новости
Ньюкасл
16:45
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ФулхэмНе начат

Агент Сафонов: в денежном плане "Спартак" бросил перчатку "Зениту"

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы московского "Спартака" завоевать золотые медали чемпионата России по футболу в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что "Спартак" в гонке, они бросили перчатку "Зениту", но только в денежном плане. В игровом плане сложно сказать, смогут ли что-то противопоставить команде Семака. Осень они провели шикарно, а как все будет сейчас — посмотрим. Но они точно одни из претендентов на золото", - приводит слова Сафонова "РБ Спорт".

По состоянию на утро 2 марта 2025 года петербургский "Зенит", набрав в 19 матчах 40 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Московский "Спартак", в свою очередь, в 18 матчах набрал 37 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент располагаться на третьей строчке.

2 марта в 16:30 по московскому времени "Спартак" на своем поле примет футбольный клуб "Оренбург", который с 8-ю очками после 18 матчей занимает последнее шестнадцатое место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится