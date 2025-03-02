Прудников оценил заслугу Станковича в 7-матчевой победной серии "Спартака" в РПЛ

"Команда хорошо провела концовку первой части сезона и с победы начала вторую, хорошо поработав на сборах. Жду новых побед "Спартака". Велика ли заслуга Станковича в его успехах? Он главный тренер, руководит командой. Конечно же, велика", - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".
2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" выиграл у футбольного клуба "Оренбург" со счётом 2:0. Данная победа стала для красно-белых седьмой подряд - это для столичного клуба произошло впервые в XXI веке.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" после 19-го тура, набрав 40 очков, делит первое-второе-третье место с петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар".