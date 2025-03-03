«Не переживал ли я, когда зимой каждый день появлялись новые фамилии форвардов, которых хотел купить «Локомотив»? Нет, я всегда за конкуренцию. У нас и сейчас она на хорошем уровне, поэтому мы все работали и не обращали внимания на все эти слухи. Я не раз говорил, что результаты команды для меня на первом месте. А буду я забивать или другой — не так важно. Главное — приносить пользу команде, чтобы она набирала свои очки», — заявил Воробьев «Матч ТВ».
В пятницу, 28 февраля, «железнодорожники» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ, а Воробьев забил гол и прервал безголевую серию, которая длилась с сентября. Ранее в СМИ сообщалось, что «Локомотив» ищет нового нападающего.
В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 29 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро.
Воробьев — о возможном усилении атаки "Локомотива": я всегда за конкуренцию. У нас и сейчас она на хорошем уровне
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что слухи о возможной покупке форварда в зимнее трансферное окно его не беспокоили.
Фото: ФК "Локомотив"