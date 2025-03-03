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Metaratings: "Спартак" отказался от перехода Гарро из "Коринтианса"

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно решил не приобретать центрального полузащитника Родриго Гарро, который выступает за бразильский клуб «Коринтианс».
Фото: IMAGO
По информации источника предложение рассмотреть кандидатуру Гарро поступило через посредников, но «Спартак» отказался от этой сделки, так как клуб сосредоточился на других приоритетных целях для усиления позиции центрального полузащитника.

Гарро выступает за «Коринтианс» с 2024 года. Клуб заплатил за аргентинского полузащитника 4,55 миллиона евро. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 14 миллионов евро. В новом сезоне 27-летний футболист провёл уже 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца 2028 года.

«Спартак» также вёл переговоры о переходе центральных полузащитников Ивана Илича из «Торино», Родриго Саласара из «Браги» и Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Источник: Metaratings

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