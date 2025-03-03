"Артёму не дают сделать рекорд. На днях Артём сравнялся с Кержаковым по забитым мячам в РПЛ. У меня нет сомнений, что Саша Кержаков будет смотреть ему в спину. Думаю, Артём забьёт гол в ближайшее время. То, что Артёма не вызвали, говорит об эго Карпина. Он выпустил Песьякова в 35 лет, чтобы тот сыграл за сборную. А Дзюбе не даёт забить. Да если Артёму сказать: "Играй с Брунеем только спиной" – он всё равно забьёт", - приводит слова Селюка Metaratings.
3 марта был опубликован расширенный список сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В этот список вошло 42 футболиста и, в частности, 5 нападающих. Но среди них не оказалось 36-летнего форварда тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы, который в последний раз принимал участие в матче в составе национальной команды в июне 2021 года.
На данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира сборной России в истории - у обоих нападающих в активе по 30 забитых голов. Следовательно, следующий забитый гол сделает Дзюбу единоличным рекордсменом.
Селюк: то, что Дзюбу не вызвали в сборную, говорит об эго Карпина - он не даёт ему забить
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на невключение нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
Фото: ФК "Акрон"