"Карпин своими цитатами давал понять, что устал, но старался не показывать этого. Мы все это понимали, потому что это человеческий фактор. Тем более без семьи тяжело все переносить. Мы думали, что это все летом случится, поэтому так неожиданно", - цитирует Комличенко "РБ Спорт".
Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" за четыре дня до возобновления чемпионата России после зимней паузы. Напомним, что Карпин также занимает аналогичную должность в национальной команде России. Новым главным тренером южан был назначен Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб Карпина.
После 19-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27-ю набранными очками. В 19-м туре российского чемпионата "Ростов" на своем поле сыграл вничью с московским "Динамо" - 1:1.
Комличенко: мы думали, что Карпин уйдет из "Ростова" летом
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"