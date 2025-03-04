"Русские и сербы — братья. И мы это видели на баскетбольном матче "Црвены Звезды", где был полный зал — 20 тысяч человек, и многие держали российские флаги. Думаю, это действительно демонстрирует, что русские и сербы — братья", - цитирует Мимовича ТАСС.
Огнен Мимович перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Фенербахче" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего серба в 4 миллиона евро.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте 2024 года национальная команда России провела товарищеский матч с Сербией, который закончился со счетом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина.
Защитник "Зенита" Мимович: русские и сербы - братья
Защитник "Зенита" Огнен Мимович высказался о взаимоотношениях русских и сербов.
Фото: ФК "Зенит"