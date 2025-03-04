"Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно всё узнают", - цитирует Акинфеева "РИА Новости Спорт".
Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с зимы 2003 года, голкипер провел в составе "армейцев" во всех турнирах 785 матчей, пропустил 710 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 326-ти встречах. Также на счету вратаря 111 матчей в составе национальной команды России. Контракт 38-летнего голкипера с клубом рассчитан до лета 2026 года, в апреле 2025 года Акинфееву исполнится 39 лет.
"Я в самом расцвете сил". Акинфеев - о возможном завершении профессиональной карьеры
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном завершении игровой карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА