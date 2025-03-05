«Слова Гинера о дерби? Я абсолютно с этим согласен. Долгие годы все были свидетелями того, как на ЦСКА — «Спартак» в Лужники постоянно приходили 60 тысяч человек. Всероссийское дерби — только матчи между этими командами. Не думаю, что игры «Зенита» и «Спартака» могут с этим сравниться. С точки зрения турнирной таблицы — да, возможно, сейчас дерби можно называть игру лидеров. С точки зрения фанатского интереса — только «Спартак» — ЦСКА», — цитирует Газзаева Sport24.
2 ноября в этом сезоне ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» на своём поле со счётом 0:2. Вторая встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 27 апреля уже на стадионе красно-белых.
После 19 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 32 очка. «Спартак» же располагается на второй строчке с 40 очками, уступая лидирующему «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
Газзаев поддержал слова Гинера о том, что дерби между ЦСКА и "Спартаком" — самое интересное с точки зрения фанатов
Российский футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал заявление президента клуба Евгения Гинера, который сказал, что в России есть только одно дерби — матч между ЦСКА и «Спартаком».
Фото: ФК ЦСКА